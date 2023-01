An England, dat jo bis an d'Finall komm ass, soll d'Zuel vun den Infektiounen besonnesch staark geklomme sinn.

D'Futtball-Europameeschterschaft am Joer 2020 soll zu Honnertdausenden zousätzleche Corona-Infektioune gefouert hunn. Dat huet eng wëssenschaftlech Etüd erginn, déi elo publizéiert gouf. An 12 Länner, déi bei der EM matgemaach hunn, hätte sech eng 840.000 Mënschen zousätzlech mam Coronavirus infizéiert. De Gros dovun hätt sech allerdéngs net am Stadion ugestach, ma virun allem bei Public Viewingen a Caféen a Baren.

An England, dat jo bis an d'Finall komm ass, soll d'Zuel vun den Infektioune besonnesch staark geklomme sinn. De Reproduktiounstaux hätt sech op Deeg, op deenen déi englesch Ekipp gespillt huet, verdräifacht. A Schottland hätt den Taux sech esouguer vervéierfacht.