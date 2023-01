Tëscht dem 15. Dezember an dem 3. Januar war d'Weltmeeschterschaft am Darts zu London am Alexandra Palace.

Och wann een net vill vum Sport kennt krut een dat héchstwarscheinlech mat an et freet ee sech, ob et dann och zu Lëtzebuerg eng Dartszeen gëtt.

Zu Lëtzebuerg ass Darts an de leschte Joren ëmmer méi beléift ginn. Et gëtt een d'Gefill awer net lass, datt ëmmer just dann iwwert dës Sportaart geschwat gëtt, wann d'Weltmeeschterschaft am Gaang ass. Den 3. Januar huet den Englänner Michael Smith fir déi éischte Kéier den Titel konnte mat Heem huelen an zanterdeem ass et schonn nees méi roueg ronderëm dëse Sport ginn.

Zu Lëtzebuerg ginn et 17 Veräiner an 257 lizenzéiert Spille an do koumen an de leschte Joren och ëmmer méi Spiller dobäi. All Joer gi 7 Ranglëschten organiséiert. Dat sinn Turnéieren, op deenen een als Sportler souvill Punkte wei méiglech maache muss, fir um Enn vun der Saison Landesmeeschter ze ginn. Leschte Weekend war den éischte Rendezvous fir dëst Joer zu Schuller an do hu sech 79 Dammen an Hären duelléiert. Et wëll een einfach vum Image ewechkommen, datt et e renge Bistrotssport ass an dofir setzt sech déi national Dartsfederatioun och ëmmer méi an. Nëmme sou kéint een nämlech och jonk Leit unzéien an se motivéieren, sech an der Federatioun an am Club ze engagéieren.

Fir bei sou enger Ranglëscht matzemaachen, brauch een och keng Lizenz, et muss een einfach just op d'Plaz kommen. Wat de Verantwortleche vun der Federatioun och opfält ass, datt ëmmer op där Ranglëscht direkt no der Weltmeeschterschaft am meeschte Leit sinn.

Och am eenzegen Dartsgeschäft zu Lëtzebuerg, zu Bartreng, ass d'Zäit wärend an no der Weltmeeschterschaft immens wichteg. Zu dem Ament gëtt 20 bis 30 Prozent méi verkaaft ewéi soss a vill Leit ginn op de Sport opmierksam.

Den Dartsport ass definitiv zu Lëtzebuerg ukomm an et ass scho laang kee renge Männersport méi. Et ginn och vill aktiv Dammen, déi mir och zu Schuller op der Ranglëscht getraff hunn. Et géing een sech just wënschen, datt dëse Sport net just wärend der Weltmeeschterschaft an de Medien thematiséiert gëtt.