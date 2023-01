D'Karateka Jenny Warling huet sech virun de Feierdeeg um Training um Kräizband blesséiert.

Mëttlerweil ass d'Karateka vum KC Walfer operéiert ginn a schafft an der Coque zesumme mam HPTRC (High Performance Training & Recovery Center) um Comeback. En Objektiv vun der Saison 2023 ass et, un den Europaspiller deelzehuelen. Déi si vum 21. Juni bis den 2. Juli zu Krakau a Polen.

Opgrond vun der Blessur gëtt dat awer elo knapp. En plus leeft d'Qualifikatioun fir dës Spiller schonn. E weidert Zil am Jenny Warling sengem Kalenner ass d'Weltmeeschterschaft am Oktober zu Budapest an Ungarn. Bis dohinner misst d'COSL-Elite-Athletin nees fit sinn.