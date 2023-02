Am Duell géint d'Ekipp aus Südafrika steet et elo 2:1 aus der Siicht vun de Lëtzebuerger. D'Decisioun fält domat am Simple e Sonndeg de Mëtteg.

E Sonndeg de Mëtteg huet sech d'Seat Lëtzebuerg Davis Cup Team mam Chris Rodesch an Alex Knaff zu Esch misse geschloe ginn. Am Playoff fir an de Weltgrupp 2 géint Südafrika hu si am Dubbel mat 4:6, 7:5 an 3:6 de Kierzere gezunn a sou steet et no den zwou Eenzel-Victoiren e Samschdeg 2:1.

D'Decisioun fält domat an engem vun den zwee nächste Simplen. Zanter 15.00 Auer spillt hei den Alex Knaff géint de Kris van Wyk.