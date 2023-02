Zu Méribel a Frankräich setzt sech d'Italienerin Marta Bassino virun der US-Amerikanerin Mikaela Schiffrin duerch.

Op der Weltmeeschterschaft am Ski Alpin zu Méribel a Frankräich gouf et am Super G bei den Dammen haut eng Victoire vum Marta Bassino. D‘Italienerin konnt sech virum Mikaela Shiffrin aus den USA duerchsetzen. Plaz dräi deele sech d'Éisträicherin Cornelia Hütter an d'Kajsa Vickhoff Lie aus Norwegen.