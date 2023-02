De Basket Esch gewënnt géint Conter, Ettelbréck iwwerrennt Walfer a Steesel setzt sech kloer géint d'Musel Pikes duerch.

Hären

Den Tabelleleader Esch huet beim 90:79 (27:19, 25:18, 18:17, 20:25) am Match géint Conter näischt ubrenne gelooss a sech nees d'Tabelleféierung vum T71 gekroopt. Déi éischt dräi Véierel huet Esch den Toun uginn an eréischt am leschte Véierel e bëssen nogelooss. Beschte Scorer op der Säit vun Esch war de Clancy Mac Rugg mat 31 Punkten, bei Conter huet den Tyler Cartaino déi meescht Punkte markéiert (24).

De Gréngewald konnt sech keng Punkte fir de Sprong an de Playoff sécheren a verléiert mat 73:83 (14:21, 16:14, 15:20, 28:28) an der Fiels. Beim Gréngewald huet den Terry Winn Iii en Double-Double realiséiert (27 Punkten, 12 Rebounds).

Ettelbréck hat beim 112:88 géint Walfer keng Probleemer an d'Amicale Steesel setzt sech kloer mat 102:74 (32:19, 27:12, 19:27, 24:16) géint d'Musel Pikes duerch. Steesel an Ettelbréck bleiwen op Plaz 3 respektiv 4 a kënne weiderhin den Uschloss un den Duo Esch an Diddeleng halen.

De Spilldag gëtt um Sonndeg mam Match Zolwer géint Hiefenech komplettéiert. Um Freidegowend hat sech Diddeleng mat 90:77 bei der Sparta duerchgesat.

An der Nationale 2 huet Miersch mat 76:74 bei den Hedgehogs zu Käerjeng duerchgesat. D'Kordall Steelers gewanne kloer mat 92:70 zu Schieren, Munneref hat beim 130:82 kee Probleem mat Wolz a Mamer gewënnt mat 104:89 beim BC Mess.

Resultater Hären