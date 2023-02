E Sonndeg huet Dortmund mat enger 4:1-Victoire géint Hertha an Union Berlin mat engem 0:0 géint Schalke sech un d'Tabellespëtzt vun der Bundesliga gesat.

Am internationale Futtballchampionnat huet Union Berlin an der Bundesliga net vun der Defaite vun de Bayern profitéiert, ass no engem 0:0 géint Schalke awer punktgläich un der Tabellespëtzt. Och Dortmund huet no enger staarker Victoire 43 Punkten. A Frankräich gouf et iwwerdeems eng spéit Victoire vum PSG an an England séchert sech Manchester United mat engem 3:0 géint Leicester City déi dräi Punkten.

Bundesliga

Union Berlin - Schalke 0:0

Union Berlin ass am Match géint Schalke net iwwert en 0:0 erauskomm an huet domat d'Chance op d'Tabelleféierung no der Defaite vu Bayern net genotzt. D'Schalker hu vun Ufank un net vill virum eegene Gol zougelooss, ma och no vir ass awer net sou richteg eppes gaangen. No enger schwaacher éischter Hallschent huet een op e besseren zweeten Duerchgang zu Berlin gehofft, dozou sollt et awer net kommen. Um Enn bleift et bei engem Remis ouni Goler. Fir den Tabelleleschte Schalke ass dat de véierte Match hannerteneen dee mat engem 0:0 op en Enn gaangen ass. Dat ass neie Bundesliga-Rekord.

Dortmund - Hertha 4:1

1:0 Adeyemi (27'), 2:0 Malen (31'), 2:1 Tousart (46'), 3:1 Reus (76'), 4:1 Brandt (90')

Dortmund huet sech mat enger 4:1-Victoire géint Hertha punktgläich un d'Tabellespëtzt gesat. Mat enger staarker Prestatioun hunn den Adeyemi, Malen, Reus a Brandt mat hire Goler de Match virun den eegene Spectateure fir sech entscheet. De Gol zum 1:2 vum Tousart hat tëschenzäitlech zwar kuerz fir SPannung gesuergt, um Ausgang vum Match sollt dat awer näischt änneren.

Leverkusen - Mainz (19.30 Auer)

Premier League

Manchester United - Leicester City 3:0

1:0 Rashford (25'), 2:0 Rashford (56'), 3:0 Sancho (61')

Manchester United bleift mat engem 3:0-Succès iwwer Leicester City weider a Reechwäit zu de béiden Ekippen un der Tabellespëtzt. De bessere Start an de Match hat dobäi de Gaascht, deen no gutt 20 Minutte schonn néng Golschëss opweise konnt. D'Féierung ass dann awer an der 25. Minutt fir d'Red Devils am Numm vum Rashford gefall. Mat engem éischter glécklechen 1:0 ass et dann an d'Paus gaangen. Nom Säitewiessel huet sech United da mat méi Zuch a Richtung Gol gewisen a konnt duerch en zweete Gol vum Rashford erhéijen. Mam Gol zum 3:0 huet de Sancho dann den Deckel drop gemaach an déi dräi Punkte fir Manchester geséchert.

Tottenham - West Ham 2:0

1:0 Emerson Royal (56'), 2:0 Son (72')

Serie A

Bergamo - Lecce 1:2

0:1 Ceesay (4'), 0:2 Blin (74'), 1:2 Höjlund (87')

Salernitana - Lazio Roum 0:2

0:1 Immobile (60'), 0:2 Immobile (69')

La Spezia - Juventus 0:2

0:1 Kean (32'), 0:2 Di Maria (66')

Ligue 1

PSG - Lille 4:3

1:0 Mbappé (11'), 2:0 Neymar (17'), 2:1 Diakité (24'), 2:2 David (58'), 2:3 Bamba (69'), 3:3 Mbappé (87'), 4:3 Messi (90+5')

PSG huet sech mat enger spéider Victoire dräi wichteg Punkten am Championnat geséchert. Duerch d'Goler vum Mbappé an Neymar war d'Lokalekipp am Parc des Princes schonn no enger gudder Véierelsstonn mat 2:0 a Féierung. D'Ekipp vu Lille wollt sech awer nach net geschloe weisen an huet et am Numm vum Diakité, David a Bamba gepackt de Match ze dréinen. Eng immens animéiert Partie sollt hiren Héichpunkt dann awer an der Schlussphas wannen. Als éischt ass dem PSG an der 87. Minutt den Ausgläich duerch den Mbappé gelongen a mat der leschter Aktioun vum Match konnt de Messi per direktem Fräistouss de 4:3-Succès fir seng Ekipp sécheren.

Brest - Monaco 1:2

0:1 Golovin (39'), 0:2 Boadu (73'), 1:2 Le Douaron (86')

La Liga

Rayo - FC Sevilla 1:1

0:1 Suso (29'), 1:1 Lejeune (65')

Atlético Madrid - Athletic Bilbao (18.30 Auer)

