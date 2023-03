E Sonndeg stoungen nach déi lescht Matcher vum 23. Spilldag an der Bundesliga um Programm.

Leverkusen - Hertha 4:1

1:0 Azmoun, 2:0 Frimpong (21'), 3:0 Diaby (60'), 3:1 Lukebakio (67') per Eelefmeter, 4:1 Adli (73')

Leverkusen huet sech e Sonndeg mat 4:1 géint d'Hertha duerchgesat, virun allem hunn d'Jonge vum Trainer Xabi Alonso mat hirer Vitess iwwerzeegt. Den Azmoun huet an der 12. Minutt den 1:0 markéiert, ier de Frimpong néng Minutte méi spéit den Avantage verduebele konnt. An der 60. Minutt konnt dunn den Diaby op 3:0 erhéijen. Siwe Minutten dono konnt de Lukebakio vum Eelefmeterpunkt aus op 1:3 verkierzen. Den Adli huet an der 73. Minutt fir d'4:1-Schlussresultat gesuergt.

Wolfsburg - Frankfurt 2:2

1:0 Marmoush (10'), 1:1 Kolo Muani (22'), 1:2 Ndicka (26'), 2:2 Gerhardt (43')

Nodeems Wolfsburg fréi a Féierung gaangen ass, konnt Frankfurt de Match bannent 4 Minutten op d'Kopp stellen. Kuerz virun der Paus konnt Wolfsburg awer nees ausgläichen. No der spektakulärer éischter Hallschent war déi zweet Hallschent dunn e gutt Stéck méi roueg.

