E Sonndeg war bei der Indoor-Liichtathletik-EM d'Finall vun der 3.000 Meter, wou och de Lëtzebuerger Charel Grethen um Start war.

Um Enn koum de Charel Grethen no enger weiderer gudder Leeschtung op déi 5. Plaz. D'Victoire war fir den Norweger Jakob Ingebrigtsen virum Spuenier Adel Mechaal an dem Elzan Bibic. Mat senger Zäit vu 7 Minutten, 46 Sekonnen a 65 Honnertstel hat de Lëtzebuerger e Retard vu 6 Sekonnen an 33 Honnertstel op de Gewënner.