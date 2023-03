An Éisträich stoung de Lëtzebuerger Dirk Carlson de ganze Match um Terrain, a Saudi-Arabien war de Gerson Rodrigues net am Kader.

90 Minutten iwwer huet den Dirk Carlson an der Defense vu St. Pölten an der zweeter Éisträichescher Liga dofir gesuergt, datt d'Null géint Liefering stoe bliwwen ass. Getraff fir Pölden hunn den Llanez an der 60. an den Hartwig an der 76. Minutt.

En 1:1 gouf et fir d'Ekipp vum Gerson Rodrigues Al Wehda doheem géint Al-Taawon. De Lëtzebuerger war bei dëser Partie awer net am Kader.