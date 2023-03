D'TSG sammelt géint Hertha Berlin wichteg Punkten am Ofstigskampf. Bochum geléngt d'Sensatioun géint Leipzig.

Am Kellerduell setzt sech Hoffenheim mat 3:1 géint Hertha Berlin duerch a séchert sech domat wichteg Punkten am Kampf géint den Ofstig. Hoffenheim konnt an den éischten 20 Minutte schonn e puer grouss Golchancë verbuchen, huet awer eréischt no engem Handeelefmeter den 1:0 markéiert. Zéng Minutte méi spéit krut d'Lokalekipp e weideren Eelefmeter zoguesprach a goung esou mat 2:0 an d'Paus. Mam drëtte Gol fir d'TSG no 51. Minutte war de Match quasi gelaf. Och wann den Dabbur op Hoffenheimer Säit wéinst engem haarde Foul déi Rout Kaart gesinn huet, huet d'Ekipp vum neien Trainer Pellegrino Matterazzo de Match iwwer d'Ronne bruecht. Och wa Berlin an der Nospillzäit op Eelefmeter hin nach den Éieregol markéiert huet, konnt Hoffenheim déi éischt Punkten iwwerhaapt ënnert der neier Regie afueren.

Leipzig léisst am Kampf ëm d'Tabellespëtzt iwwerraschend Punkten zu Bochum leien. De VfL ka sech mat 1:0 géint RB behaapten. Leipzig hat an der éischter Hallschent wuel méi vum Match, déi zwéngend Golchancen hunn awer gefeelt. Mam éischte richtege Schoss op de Leipziger Gol ass Bochum an der 48. Minutt a Féierung gaangen. D'Gäscht hate weiderhi méi Ballbesëtz, mee konnten näischt doraus maachen a ginn um Enn als Verléierer vum Terrain.

Wolfsburg kënnt no der 1:0-Victoire zu Stuttgart nees méi no un déi international Plazen erun. An der éischter Hallschent hu sech béid Ekippen neutraliséiert an et waren net vill Golchancen ze gesinn. Wolfsburg goung an der 56. Minutt no engem Schoss aus 25 Meter vum eemolege Stuttgarter Marmoush a Féierung. En zweete Gol vu Wolfsburg gouf wéinst Abseits oferkannt. Stuttgart hat an der Schlussphas wuel nach e puer Chancen, konnt déi awer net notzen.

An engem weideren Duell tëscht zwou Ekippen aus dem Tabellekeller gouf et en 1:1-Gläichspill tëscht Augsburg a Schalke. An den éischte 45 Minutten war Augsburg méi zilstreebeg a Schalke huet sech op d'Verteidege konzentréiert. D'Lokalekipp sollt an der zweeter Hallschent fréi a Féierung goen, mee direkt duerno gouf et eng Rout Kaart fir den Demirovic, wouropshin Augsburg sech zeréckgezunn huet. Schalke ass duerno besser an de Match komm an hat och e puer gutt Chancen. D'Kinneksblo hunn awer an der Nospillzäit en Eelefmeter mussen zougesprach kréien, fir den Ausgläich ze schéissen. Schalke bleift domat weider ouni Néierlag am Kalennerjoer 2023.

Um Freideg hate sech Bremen a Gladbach 2:2 getrennt.

An der Owespartie huet Borussia Dortmund ab 18.30 Auer den 1. FC Köln op Besuch.

D'Statistike vun de Matcher

Klickt hei, fir op d'Säit mat all de Resultater ze kommen.

D'Klickt op de Match, fir d'Statistiken ze gesinn.

Spilldag

D'Tabell vun der Bundesliga

Tabell