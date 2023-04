D'Philadelphia Eagles hunn no der gudder leschter Saison Neel mat Käpp gemaach a mat hirem Star-Quarterback en neie Kontrakt ënnerschriwwen.

An dee knackt all d'Rekorder. Den Jalen Hurts kritt fir säin neie Fënnefjoreskontrakt nämlech US-Medieberichter no 255 Milliounen Dollar bezuelt, ëmgerechent ronn 232 Milliounen Euro. Deemno pro Joer 51 Milliounen Dollar, déi héchsten Zomm, déi eng NFL-Ekipp bis elo fir e Spiller bezuelt huet.

Vun den 255 Milliounen Dollar, sinn 179 Milliounen Dollar garantéiert. Dës Zomm ass also onofhängeg vun der sportlecher Leeschtung vum Eagles-Quarterback. Donieft soll den Hurts als éischte Spiller an der Geschicht vun de Philadelphia Eagles eng sougenannten No-Trad-Clause am Kontrakt hunn. Deemno dierf en nëmme bei eng aner Ekipp getrade ginn, wann hien dem Trade selwer zoustëmmt.