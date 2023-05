Déi 19 Joer jonk Volleyballspillerin krut e Stipendium vun der Coastal Carolina University am US-Bundesstaat South Carolina.

Dës Ekipp spillt um héchsten Niveau vun den US-Universitéitsekippen am Volleyball. De Stipendium vun der 19 Joer ale Sportlerin leeft elo emol op ee Joer. D'Emma van Elslande hofft awer, datt si hire Bachelor- a Masterdiplom an den USA maache kann.

D'Schreiwes vun der Volleyballfederatioun

Wie USA Volleyball und die 19 Jährige gestern auf den sozialen Medien verkündeten hat die Luxemburger Nationalspielerin ein Stipendium an der Coastal Carolina University in South Carolina unterzeichnet. Die Universitätsmannchaft spielt in der höchsten College Liga in den USA. Van Elslande freut sich auf diese Herausforderung : „Ech erwaarden mir vun do, dass mäin Niveau vill méi héich gëtt, vu que dass ech do 2 mol den Dag an op engem mei héigen Level trainéieren. Natierlech freen ech mech och an engem komplett anere Land ze spillen wou den Sport awer och finanziell ganz aneschtes ënnerstëtzt gëtt, an wou och mei Wert op den Sport geluecht gett.“

Der Kader der Coastal Carolina University ist neben den Amerikanerinnen und der Luxemburgerin mit Spielerinnen aus der Türkei und Polen sowie einem Trainerstab aus Brasilien und Ungarn ganz international bessetzt.

Die frühere Spielerin der Gym, dem VC Mamer und dem VB Echternach hofft in den USA ihren Bachelor und Masterabschluss absolvieren zu können wobei das Stipendium vorerst aber nur auf ein Jahr ausgelegt ist.

Emma van Elslande spielte letzte Saison noch in Montpellier in Frankreich und wird das neue Abenteuer gleich nach den CEV U22 European Championships 2024 Qualifiers, welche vom 20.-23. Juli in Luxemburg ausgetragen werden, in Angriff nehmen.