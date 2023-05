Virun 2 Wochen hat d'Patrizia Van der Weken säin eegenen nationale Rekord iwwert d'100 Meter egaléiert. De Mëttwoch gouf de Rekord an Italien gebrach.

Dat mat engem remarkabele Chrono vun 11 Sekonnen an 18 Honnertstel, eng Verbesserung vun 11 Honnertstel. Duerno stoung eng Seance Kraafttraining, am Sall vum LIPS, an der Coque um Programm.

E Sonndeg leeft d'Sprinterin um Sëlwer-Meeting zu Rehlingen an e Méindeg geet et op d'Spiller vun de Klenge Länner zu Malta.

Den Héichpunkt vun der Saison ass dann d'Universiade a China ugangs August. All d’Meetingen, inklusiv d'Spiller vun de klenge Länner, sinn Tëschenetappen um Wee dohinner .

Dat gëllt och fir dem Patrizia seng Trainingspartnerin Victoria Rausch. Och fir d’Spezialistin an den Hecken ass Malta eng vun e puer Kompetitiounen, fir sech op d'Universade ze preparéieren.