Enovos League an der RTL Live ArenaÉischt Halleffinall tëscht dem T71 Diddeleng a Basket Esch bei den Dammen um 17.30 Auer am Livestream
De Weekend ass am Basketball bei den Dammen den Optakt vun den Halleffinallen am Championnat.
E Samschdeg den Owend gëtt um 17.30 Auer déi éischt Halleffinall tëscht dem T71 Diddeleng an dem Basket Esch gespillt. Um 18.30 Auer steet dat zweet Duell tëscht Sparta Bartreng an AB Contern um Programm. Béid Partië kënnt Dir, wéi gewinn,t am Stream an der RTL Live Arena suivéieren.
