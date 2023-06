Fir de Start an déi néi Woch duerften d‘Lëtzebuerger Athleten op de European Games zu Krakau a Polen am Bouschéissen, Fechten an Badminton run.

Am Bouschéisse war de Jeff Henckels no der Ranking Round um Sonndeg nees am Asaz.

An den 1/32-Finalle ass hien op den Ungar Matyas Laszlo Balogh getraff. Leider sollt de Lëtzebuerger mat 3-7 hei de Kierzeren zéien, woumat hien eliminéiert war.

Am Fechten hat d’Anna Zens an der Kategorie Epée e gudde Start erwëscht. Am éischten Duell konnt d’Lëtzebuergerin géint d’Emma Poghosova aus Armenien sech mat 15-5 duerchsetzen.

Och hei sollt awer an den 1/32 Finalle Schluss sinn, nodeems d’Rumänin Greta Veres sech mat 6-15 géint eis Athletin behaapte konnt.

Am Badminton gouf et déi erfreelech Nouvelle, dass d’Kim Schmidt sech am éischte Match vum Grupp B bei den Dammen am Single géint d’Slovenin Petra Polanc duerchsetze konnt.

D’Lëtzebuergerin huet sech no dem verpassten éischten Saz, dee si mat 11-21 verluer hat, net beandrocke gelooss a konnt direkt am zweete Saatz mat 21-6 äntweren.

Am drëtten an leschte Saz huet Sie dunn d’Nerven behalen a konnt mat 21-18 gewannen. Domat huet d’Kim Schmidt sech mat 2-1 am éischte Match duerchgesat.

En Dënschdegowend trëfft Sie dann am zweete Match op d’Éisträicherin Katrin Neudolt.