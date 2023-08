D'Vize-Weltmeeschterinnen aus Holland konnte sech géint Südafrika duerchsetzen an hunn et esou an d'Véierelsfinall gepackt.

Mat engem 2:0 huet d'Oranje-Ekipp zu Syndney gewonnen an trëfft e Freideg am neiséilännesche Wellington op Spuenien.

Déi fréier Wolfsburgerin Roord hat den éischte Gol no engem Corner geschoss. Fir d'ManCity-Spillerin war dat schonn de véierte Gol bei der WM. D'Ex-Bayern-Stiermerin Lineth Beerensteyn huet no engem Feeler vun der südafrikanescher Golkipp Kaylin Swart op 2:0 erhéicht.

D'Ofwier vun de "Banyana Banyana" war net optimal, nodeems fir d'éischt d'Jermaine Seoposenwe an dunn och nach d'Bambanani Mbane wéinst Verletzungen hu misse vum Terrain.

Och no der Hallschent hunn d'Südafrikanerinnen net richteg an de Match fonnt. Oranje hat deemno méi Ballbesëtz, hat méi d'Kontroll vum Match, war awer weider keng Gefor méi fir d'Géignerinnen. Géint Spuenien muss Holland dann nees méi Gas ginn, muss am Mëttelfeld awer op eng staark Matspillerin verzichten. D'Danielle van de Donk krut an der Aachtelsfinall hir zweet giel Kaart an ass domat an der Ronn vun de leschten Aacht gespaart.

Um 11 Auer spillen nach d'Schwedinne géint d'USA.