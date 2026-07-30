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Schueberfouer 2026Véier nei Attraktiounen, een neien Iessstand an dräi nei Verkafsstänn

Marlène Clement
En Donneschdeg de Moie gouf déi 686. Editioun vun der Schueberfouer presentéiert.
Update: 30.07.2026 11:34
© Pierre-Marie Koch / RTL

A gutt dräi Wochen ass et nees esou wäit, da verwandelt de Glacis sech nees an dat gréisste Volleksfest am Grand-Duché. Déi 686. Editioun vun der Schueberfouer ass vum 21. August bis den 9. September. 214 Etablissementer sinn dëst Joer dobäi. D'Stad Lëtzebuerg huet virun der Press en Donneschdeg de Moien och eng Partie Nouveautéite presentéiert. Véier nei Attraktiounen, een neien Iessstand an dräi nei Verkafsstänn. Ganz nei ass zum Beispill  eng Achterbunn déi mat Hëllef vu virtueller Realitéit funktionéiert mam Numm "Dr Archibald – Master of Time". 

E puer wichteg Rendez-vousen erausgepickt:

25. August: Buergermeeschterdag
26. August: Familljendag mat reduzéierte Präisser
27. August: Kinniginnen-Dag
30. August: Fouersonndeg
3. September: Biergerdag
7. September: Braderie
9. September: Leschten Dag a Freedefeier um 22 Auer

Fannt hei de komplette Programm vun der Schueberfouer 2026.

Den 21. August geet et lass
D'Schueberfouer annoncéiert sech schonn um Lampertsbierg

Am meeschte gelies
Hëtzt- a Wandwarnung
Iwwer 30 Grad bis d'Mëttesstonn, duerno Stuerm, Reen a lokal Donnerwiederen
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