De Club huet am Summer schonn de Brasilianer Malcom (60 Milliounen Euro) an de Portugis Ruben Neves (55 Milliounen Euro) ënner Kontrakt geholl.

Da war et och de Versuch, fir de Fransous Kylian Mbappé a Saudi-Arabien ze lackelen, dat mat enger Monster-Offer vun 300 Milliounen Euro. Déi huet awer net hir Friichte gedroen.

Elo ass et dann den Neymar, deen am Fokus vun Al-Hilal steet. De Brasilianer huet nach e Kontrakt beim PSG, ma souwuel franséisch Medien, wéi och den Transferexpert Fabrizio Romano schreiwen, dass den Neymar kuerz virun enger Ënnerschrëft bei Al-Hilal steet. Et soll wuel ëm en 2-Joreskontrakt goen, bei deem den Neymar 160 Milliounen Euro verdénge soll. Fir de PSG steet wuel eng Transferzomm vun ëm 100 Milliounen Euro am Raum.

Wéi de Fabrizio Romano op "X" schreift, soll den Deal um Méindeg iwwert d'Bün goen. De Medezin-Check wier och scho geplangt.

Sollt den Neymar an déi saudesch Liga wiesselen, trëfft hien do op Spiller wéi Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, Karim Benzema, Jordan Henderson, oder N'Golo Kante.