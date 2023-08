Grad ewéi zu Wimbledon, koum et och beim Turnéier zu Cincinnati an der Final zum Duell tëscht dem Carlos Alcaraz (WR1) an dem Novak Djokovic (WR2).

No 3 Stonnen an 49 Minutte konnt de 36 Joer ale Serb sech als Gewënner feiere loossen. Et stoung um Enn 5:7, 7:6 a 7:6 fir den Djokovic, dee sot, et wier ee vun den häertste Matcher gewiescht, déi hie bis elo an engem Turnéier huet musse spillen.

De Serb huet sech dann och un den 20 Joer jonken Alcaraz adresséiert, an e gelueft dofir, dass en ni opgëtt. Dat hätt hie sou gär un him an e géif hoffen och nees zu New York bei de US Open géint hien ze spillen.

Duerch seng Victoire kënnt den Djokovic an der Tennis-Weltranglëscht elo och nees méi no un den Éischten Alcaraz erun. De Spuenier huet 9.815 Punkten, iwwerdeems den Djokovic elo 9.795 Punkten huet.

Den Daniil Medvedev huet op Plaz 3 schonn iwwer 3.000 Punkte Réckstand.