Diddeleng verléiert zu Monnerech an Stroossen gewennt mat 4:2 géint Munneref. De Racing huet doheem keng Chance géint d'Jeunesse.

Um Sonndeg stoung den 4. Spilldag vum nationale Futtball-Championnat mat ënner anerem dem Match Wolz géint Schëffleng.

An enger intensiver Partie, an där Schëffleng virun allem an deenen éischten 30 Minutte méi vum Match hat, ka sech um Enn Wolz duerch e Last-Minute-Gol vum Malget an der 90. Minutt mat 2:1 géint Schëffleng duerchsetzen. Alles an Allem keng onverdéngte Victoire. Nodeems de Romeyns d'Lokalekipp per Kapp mat 1:0 a Féierung geschoss huet, sprengt de Ball 10 Minutten dorop just un d'Lat. Schëffleng, zu dësem Zäitpunkt net méi wierklech am Match, ass dunn quasi aus dem Näischt an der 81. Minutt zum Ausgläich komm (Rodrigues Delgado). An der Nospillzäit hat Schëffleng wuel nach eng Chance, de Ball sollt de Schon am Gol awer paréieren.

Käerjeng hat iwwerdeems e ganz schwéiere Stand géint den Tabellen Éischte vun Déifferdeng, a geet no 90 Minutten als verdéngte Verléierer vum Terrain. De Gol vum Dag huet den Costa Monteiro an der 21. Minutt markéiert. Vu Käerjeng ass bis op 2 gutt Chancen an der 1. Hallschent alles an allem an der Offensiv ze wéineg komm, an et huet sech ze vill am Mëttelfeld ofgespillt. Déifferdeng bleift deemno weider ongeschloen, a steet mat 12 Punkten no 4. Spilldeeg un der Spëtzt vun der Tabell.

An der Owespartie kritt et um 18h30 nach de Progrès Nidderkuer mam Swift Hesper ze dinn

Den Iwwerbléck vun de Resultater mat de Goler

Un Käerjeng - FC Déifferdeng 0:1

0:1 Costa Monteiro (21')

FC Wolz 71 - FC Schëffleng 2:1

1:0 Romeyns (69'), 1:1 Rodrigues Delgado (81')

Una Stroossen - US Munneref 4:2

0:1 Steinmetz (6'), 1:1 Bernardelli (61'), 1:2 Gassama (65'), 2:2 Azong (71'), 3:2 Azong (Elefmeter, 78'), 4:2 Shala (90+6')

FC Monnerech - F91 Diddeleng 1:0

1:0 Dionisio (19')

Racing Union - Jeunesse Esch 0:3

0:1 Larrière (19'), 0:2 Mogni (54'), 0:3

Fola Esch - Marisca Miersch 1:2

0:1 Bresch (Elefmeter, 4'), 1:1 Cerqueira Martins (66'), 1:2 Rodrigues da Cruz (73')

Victoria Rouspert - Titus Péiteng 3:1

1:0 Redekop (36'), 2:0 Spruds (42'), 3:0 Redekop (45+1'), 3:1 Laukart (73')

D‘Resultater am Iwwerbléck (Replay an Ticker)

D'Tabell