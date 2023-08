De Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) an den Gianluigi Donnarumma (PSG) bei engem Frëndschaftsmatch. / © AFP

De Ceferin huet Meldungen zeréckgewisen, wouno et Veräiner aus Saudiarabien soll méiglech sinn, fir an Zukunft an der UEFA Champions League ze spillen.