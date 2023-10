En Dënschdeg sinn an de Gruppen C, G an H Qualifikatiounsmatcher fir d'Futtballeuropameeschterschaft d'nächst Joer an Däitschland.

Grupp H Finnland - Kasachstan 1:2

1:0 Taylor (28'), 1:1 Sainutdinow (77'), 1:2 Sainutdinow (89') Am éischte Match vum Owend stounge sech Finnland a Kasachstan géigeniwwer. D'Haushäre konnten an der 28. Minutt duerch e Gol vum Robert Taylor a Féierung goen. Bis zum Schluss vun der zweeter Hallschent, ass net vill passéiert, ma d'Schlussphas vum Match sollt et a sech hunn. An der 75. Minutt kruten d'Kasachen dunn, no enger Iwwerpréiwung duerch de VAR, en Eelefmeter fir sech gepaff, deen de Sainutdinow an der 77. Minutt verwandelt huet. Ma domat net genuch. An der 89. Minutt markéiert de Sainutdinow dann och nach den 2:1 fir Kasachstan.