En Dënschdeg goufen an Däitschland déi éischt Matcher vun de 16tels-Finalle vum DFP-Pokal gespillt.

D'Matcher vun 18 Auer





VFL Wolfsburg - RB Leipzig 1:0

1:0 Cerny (14')

D'Haushäre ginn no engem staarken Ufank vun de Gäscht aus Leipzig fréi am Match a Féierung. Den Tomas spillt an der 14. Minutt e staarke Ball an de Laf vum Cerny, deen dem Lukeba fortleeft an den 1:0 markéiert. Den Cerny huet dann och an der 23. Minutt d'Chance, den 2:0 ze markéieren. No engem Feelpass vum Lukeba, bleift hien awer beim Versuch, de Gulasci ze iwwerdribbelen um Golkipp vu Leipzig hänken.

Bei de Leipziger klappt wéineg. Nodeems de Yussuf Poulsen an der 56. Minutt seng zweet Giel Kaart vum Owend gesäit, spillen d'Gäscht an Ënnerzuel a kënne kaum nach eppes ausriichten, sou dass Wolfsburg um Enn mat 1:0 wënnt an an déi nächst Ronn vun der däitscher Coupe anzitt.

VfB Stuttgart - Union Berlin 1:0

1:0 Undav (45')

Stuttgart setzt sech dann doheem mat 1:0 géint Union Berlin duerch. Den Deniz Undav schéisst kuerz virun der Halbzeit den entscheedende Gol vun der Partie.

FC St-Pauli - FC Schalke 04 2:1 no Verlängerung

0:1 Kaminski (16'), 1:1 Hartel (57') (Eelefmeter), 2:1 Egeestein (102')

Am Duell vun den Ekippen aus der zweeter Bundesliga setzt sech den FC. Sankt Puli doheem géint den FC Schalke 04 duerch. Dat nodeems d'Gäscht an der 16. Minutt duerch e Gol vum Kaminski a Féierung ginn. Et dauert, bis déi 57. Minutt, bis Sankt Pauli no engem Hand-Eelefmeter ausgläiche kann. Dem Hartel trëtt un a verwandelt. De Rescht vun de regulärer Spillzäit geschitt a punkto Goler näischt méi, sou dass et an der Verlängerung geet. Hei suergt den Eggestein an der 102. Minutt fir d'Féierung vun den Haushären, déi de Match um Enn mat 2:1 wannen an an der nächster Ronn stinn.

Bei St. Pauli stoung den Danel Sinani déi éischt Hallschent vum Match um Terrain.

FC Homburg - Greuther Fürth 2:1

1:0 Eisele (31'), 1:1 Hrgota (52'), 2:1 Harres (83')