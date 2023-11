En Donneschdeg de Moien huet den Nationaltrainer Luc Holtz säi Kader fir déi lescht zwee EM-Qualifikatiounsmatcher annoncéiert.

Net mat dobäi géint Bosnien-Herzegowina a Liechtenstein ass den Yvandro Borges, deen no senger Blessur awer um Wee vun der Besserung ass. Zeréck am Kader sinn dogéint den Edvin Muratovic, de Florian Bohnert an den David Jonathans.

Lass geet et fir d'Rout Léiwen de 16. November mam Heemmatch géint Bosnien-Herzegowina, ier een dann 3 Deeg drop auswäerts a Liechtenstein spillt.

Den Heemmatch am Stade de Luxembourg géint Bosnien-Herzegowina ass komplett ausverkaaft.

De Kader am Iwwerbléck