Am aneren Nodrosmatch vum Owend ka sech Munneref mat 2:0 géint d'Victoria vu Rouspert behaapten an domadder eng Plaz an der Tabell guttmaachen.

Am nationale Futtballchampionnat stoungen e Mëttwoch den Owend mat de Partië Marisca Miersch géint Jeunesse Esch souwéi US Munneref géint Victoria Rouspert d'Nodrosmatcher vum 11. Spilldag, respektiv dem 12. Spilldag um Programm.

Obschonns Miersch besser an de Match gestart ass, sollten d'Gäscht vun der Escher Jeunesse den éischte Gol am Match markéieren. An der 12. Minutt konnt de Mogni de Ball fir d'Jeunesse am géigneresche Gol ënnerbréngen. Kuerz virun der Paus konnt de Marisca vu Miersch allerdéngs nach egaliséieren: Et war de Bresch, dee per Eelefmeter an der éischter Minutt vun der Nospillzäit den 1:1 markéiere konnt. Nom Téi huet d'Lokalekipp du voll opgedréint an de Score duerch zwee séier Goler vum Bresch (56. Minutt per Eelefmeter) a Rodrigues da Cruz (66. Minutt) op 3:1 gestallt. Mam 4:1 an der 86. Minutt huet de Bresch mat sengem drëtte Gol den Deckel op de Match gemaach. Dëst war dunn och d'Schlussresultat. Miersch klëmmt domadder op déi 9. Tabelleplaz, wougéint d'Jeunesse elo op der 14. Plaz steet.

Zu Munneref hu sech béid Formatioune schwéier gedoen, fir sech kloer Golchancen erauszespillen. Et waren awer éischter déi Munnerefer, déi aktiv probéiert hunn, de Match ze gestalten, wougéint sech d'Gäscht vu Rouspert dorop fokusséiert hunn, fir kee Géigegol geschoss ze kréien. An der 56. Minutt konnt Munneref dunn awer déi Rousperter Defense fir déi éischte Kéier knacken. Et war de Gassama deen no enger Flank goldrichteg stoung an de Ball am Filet ënnerbrénge konnt. An der 73. Minutt sollt duerch de Fernandes souguer nach den 2:0 falen. Mat dësem Resultat goufe béid Formatiounen dunn ënnert Dusch geschéckt. Munneref klëmmt mat dësem Resultat op déi 13. Plaz. Rouspert steet no dëser Defaite op der 8. Plaz.

Den Iwwerbléck vun de Resultater mat de Goler

11. Spilldag

Marisca Miersch - Jeunesse Esch 4:1

0:1 Mogni (12'), 1:1 Bresch (45'+1, Eelefemeter), 2:1 Bresch (56', Eelefemeter), 3:1 Rodrigues da Cruz (66'), 4:1 Bresch (86')

12. Spilldag

US Munneref - Victoria Rouspert 2:0

1:0 Gassama (56'), 2:0 Fernandes (73')

