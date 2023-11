Freiburg a West Ham hu sech an der Grupp A elo definitiv duerchgesat, wärend Saint-Gilloise an der Grupp E nach ëm déi drëtt Plaz ziddere muss.

An der Grupp A sinn no hire Victoire vum Donneschdeg den Owend esouwuel Freiburg wéi och West Ham schonn ee Spilldag viru Schluss séier weider. Freiburg konnt sech doheem kloer mat 5:0 géint Olympiakos Piräus duerchsetzen. Eleng an den éischte 36 Minutten huet de Gregoritsch 3 Mol markéiert, dat no 3, 8 an ebe 36 Minutten. De Sildillia konnt nach virum Säitewiessel op 4:0 erhéijen. De Schlussgol koum no 77 Minutte vum Doan.

West Ham huet sech knapp 1:0 a Serbien géint den TSC duerchgesat. Eenzege Gol an der Partie huet de Soucek an der 89. Minutt markéiert. Um leschte Spilldag treffen West Ham a Freiburg elo openeen. Béid si weider an déi Däitsch mussen d'Partie gewannen, wa si als Gruppenéischte wëllen an d'KO-Phas kommen. Piräus dogéint huet aktuell déi besser Kaarten, fir sech am Duell mam TSC nach fir d'Conference League ze qualifizéieren

Mam Anthony Moris war dann och e Lëtzebuerger Nationalspiller am Asaz. De Golkipp vun Union Saint-Gilloise aus der Belsch huet missen op Toulouse a Frankräich reesen. Änlech wéi an der éischter Partie, wou wéinstens op all Säit ee Gol gefall ass, gouf et och am Retourmatch och kee Gewënner. Positiv fir de Lëtzebuerger Golkipp war, datt hien net eng Kéier huet missten hannert sech gräifen.

Am zweete Match vun der Grupp E huet den Tabelleleader Liverpool doheem d'Éisträicher vu Linz empfaangen. D'Englänner hunn näischt ubrenne gelooss a ware scho fréi no Goler vum Diaz (12') a Gakpo (15') 2:0 a Féierung. Esou ass et och an d'Paus gaangen. Kuerz nom Säitewiessel sollt de Salah vum Punkt, nodeem e Liverpooler Spiller am Strofraum gefoult gouf, op 3:0 eropgesat. An der Nopsillzäit huet de Gakpo da mat sengem zweete perséinleche Gol an dëser Partie nach de 4:0 markéiert.

Liverpool, déi sech elo sécher qualifizéiert hunn, mussen um leschte Spilldag an d'Belsch reesen, wärend den LASK doheem op Toulouse trëfft.

