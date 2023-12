No iwwer 2 Méint huet Mannheim mam Laurent Jans nees an der 3. däitscher Liga gewonnen. Fir déi aner Lëtzebuerger ass et um Samschdeg net gutt gelaf.

Waldhof Mannheim huet doheem mat 3:0 géint Aue gewonnen. De Laurent Jans stoung de ganze Match um Terrain. Mannheim bleift zwar op enger Ofstigsplaz, réckelt awer méi no un Halle op der 16. Plaz erun.

An der 1. Bundesliga huet Mainz 0:1 géint Heidenheim verluer. De Leandro Barreiro war wéinst enger Muskelverletzung am Uewerschenkel net am Kader.

De Maxime Chanot huet mat Ajaccio an der Ligue 2 a Frankräich 0:2 zu Auxerre de Kierzere gezunn. Den Ofwierspiller stoung vun Ufank un um Terrain krut an der Nospillzäit vun der 1. Hallschent déi giel-rout Kaart gewisen. An der Tabell läit Ajaccio op der 7. Plaz mat 27 Punkten. An der selwechter Liga gouf et en 0:0-Remis tëschent Bastia a Quevilly. De Florian Bohnert huet de Match bei der Heemekipp duerchgespillt.

An Ungarn gouf et fir Ujpest eng 0:4-Defaite zu Kisvarda. Den Tim Hall souz de ganze Match op der Bänk.

Freideg

An der Bundesliga an Däitschland war den Yvandro Borges mat Borussia Mönchengladbach am Asaz. No 90 Minutte stoung et am Match géint Bremen 2:2. De Lëtzebuerger Nationalspiller ass an der 90. Minutt agewiesselt ginn.

An der Premier League am Aserbaidjan huet Sabah Baku mam Vincent Thill auswäerts géint Araz mat 0:2 verluer. De Lëtzebuerger krut an der 70. Minutt déi giel Kaart gewisen a gouf an der 71. Minutt ausgewiesselt.