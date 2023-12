Arsenal klappt Brighton an Aston Villa ka sech géint Brentford duerchsetzen. An Italien klappt den AC Mailand Monza. Metz verléiert géint Montpellier.

Bundesliga

SC Freiburg - FC Köln 2:0

1:0 Gregoritsch (72'), 2:0 Sallai (90+5')

Freiburg gewënnt fir déi drëtte Kéier um Stéck a steet an der Tabell elo op der 6. Plaz iwwerdeems et fir Köln an dëser Saison weider net vill ze huele gëtt. No der 9. Néierlag am 15. Match steet ee mat 10 Punkten op der 16. Plaz. Dobäi stoung et bis zur 62. Minutt nach 0:0. Dunn krut de Chabot no engem Foul um Höler déi Giel-Rout-Kaart gewisen. Mat engem Mann manner hat Köln et schwéier. Freiburg huet d'Iwwerzuel äiskal konnten ausnotzen a gewënnt no Goler vum Gregoritsch a Sallai mat 2:0 géint Köln. De Mathias Olesen stoung bei Köln net am Kader.

Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt (17h30)

Bayern München - VFB Stuttgart (19h30)

Premier League

FC Arsenal - Brighton 2:0

1:0 Gabriel Jesus(53'), 2:0 Havertz (87')

Alles an allem eng méi wei verdéngte Victoire fir Arsenal. Am 1. Duerchgang hat Brighton iwwerhaapt keng Chance. Der Lokalekipp huet et awer un der néideger Effizienz virum Gol gefeelt. No der Paus huet de Gabriel Jesus per Kappball de Bann gebrach. Déi éischt gutt Golchance fir d'Gäscht ass an der 64. Minutt notéiert ginn, de Raya sollt awer net wierklech gefuerdert ginn. Kuerz viru Schluss huet den Havertz no Viraarbecht vum Nketiah fir d'Entscheedung gesuergt, a steet provisoresch op der 1. Plaz an der Tabell. Liverpool ka mat enger Victoire um Sonndeg den Owend géint Manchester United nees laanscht zeien.

FC Brentford - Aston Villa 1:2

1:0 Lewis-Potter (45'), 1:1 Moreno (77'), 1:2 Watkins (85')

Quasi mat der Halbzeit ass Brentford duerch de Lewis-Potter a Féierung gaangen. No der rouder Kaart vum Mee an der 71. Minutt huet de Match du richteg u Tempo zougeholl. D'Lokalekipp hat an Ënnerzuel nawell seng Schwieregkeete géint elo staark opspillend Gäscht. Bannent 8 Minutten huet Aston Villa de Match konnten dréinen. An der Schlussphase ass et dunn nach eng Kéier richteg hektesch ginn. 8 Giel-Kaarte plus eng Rout-Kaart géint de Kamara hunn dofir gesuergt dass et 12 Minutten Nospillzäit gouf. Um Resultat sollt dat awer näischt mäi änneren, sou dass Villa 1 Punkt hannert Arsenal an der Tabell steet.

FC Liverpool - Manchester United (17h30)

Serie A

AC Mailand - AC Monza 3:0

1:0 Reijnders (3'), 2:0 Simic (41'), 3:0 Okafor (76')

D'Rossoneri hunn eng verdéngte Victoire géint Monza gefeiert. Elleng an deenen éischten 2 Minutten hat Milan duerch de Cheek a Giroud gutt Chancen a Féierung ze goen. De Reijnders huet et kuerz dorop du besser gemaach a den 1:0 markéiert. No enger gudder Véierelsstonn ass Monza du besser an de Match komm, ouni awer wierklech geféierlech ze ginn. Kuerz virun der Paus sollt de Simic säin 1. Gol fir Milan schäissen. Déi beschte Chance fir Monza hat de Colpani an der 62. Minutt. An enger éischter roueger zweeter Hallschent huet den Okafor an der 76. Minutt de Schlusspunkt gesuergt.

FC Bologna - AS Roum (18h00)

Ligue 1

FC Nantes - Stade Brest 0:2

0:1 Magnetti (49'), 0:2 Mounie (57')

Stade Brest spillt weiderhin eng ganz gutt Saison a ka sech och zu Nantes mat 2:0 duerchsetzen.

FC Metz - HSC Montpellier 0:1

0:1 Esteve (9')

Metz verléiert de wichtegen Heemmatch géint Montpellier mat 0:1. De Gol vum Dag huet den Esteve schonn an der 9. Minutt konnte markéieren. Metz hat an der Suite vum Match méi vum Match, méi Schess op de Gol, mee d'Effektivitéit huet gefeelt. Montpellier ass deemno och an der Tabell laanscht Metz gezunn, a steet elo 1 Punkt virun de "Grenats".

Olympique Marseille - Clermont Foot (17h05)

La Liga

Real Sociedad - Betis Sevilla 0:0

