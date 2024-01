D'Joer 2024 huet sportlech esou munches ze bidden. Eng Auswiel vun nationalen an internationalen Highlighten hu mir fir Iech zesummegefaasst.

Ee grousst Event stécht am Sportjoer 2024 eraus - D'Olympesch Spiller zu Paräis a Frankräich. Vum 26. Juli bis den 11. August ginn nei Olympionike gesicht.

Da ginn et awer nach zwee aner grouss Evenementer, déi virun der Lëtzebuerger Dier organiséiert ginn. Et ass dat elo am Januar d'EM am Handball an Däitschland. Gespillt gëtt zu Köln, Düsseldorf, Mannheim, München, Berlin an Hamburg. Vu Mëtt Juni bis Mëtt Juli gëtt dann an Däitschland den neien Europameeschter am Futtball gesicht. Gespillt gëtt zu Berlin, München, Dortmund, Stuttgart, Hamburg, Gelsenkirchen, Frankfurt am Main, Köln, Düsseldorf a Leipzig.

Januar

Darts: Weltmeeschterschaft zu London (Finall 03.01)

Motorsport: Rallye Dakar a Saudiarabien (05.01 - 19.01)



Schisprangen: Véierschanzentournée - 4. Sprangen zu Innsbruck an Éisträich (06.01.22)

Handball: Europameeschterschaft vun den Hären an Däitschland (10.01 - 28.01)

Tennis: Australian Open zu Melbourne an Australien (14.01 - 28.01)

Liichtathletik: CMCM Indoor Meeting an der Coque (21.01)

Automobilsport: WRC Rally: Start vun der neier Saison Rallye Monte-Carlo (Lëtzebuerger Grégoire Munster Wierkspilot bei M-Sport)

Schwammen: Euro Meet an der Coque (26.01 - 28.01)

Februar

Vëlossport*: Cyclocross-WM zu Tabor an Tschechien (02.02 - 04.02)

Tennis: Davis Cup, Kolumbien-Lëtzebuerg (02.02 - 04.02)

Schwammen: Weltmeeschterschaft zu Doha am Katar (02.02 - 18.02)

Dëschtennis: Coupe-Finallen (03.02 - 04.02)

American Football: Super Bowl zu Las Vegas an den USA (12.02)

Dëschtennis: Ekippe-Weltmeeschterschaft zu Busan a Südorea (Lëtzebuerger Damme qualifizéiert) (16.02 - 25.02)

Liichtathletik: Indoor-Championnat an der Coque (18.02)

Vëlossport: Omloop Het Nieuwesblad (24.02)

Mäerz

Liichtathletik: Indoor-WM zu Glasgow an Irland (01.03 - 03.03)

Vëlossport: Strade Bianche (02.03)

Automobilsport: Formel 1**: Start vun der neier Saison Grousse Präis vum Bahrain (02.03)

Liichtathletik: Cross-Championnat zu Ettelbréck (03.03)

Vëlossport: Paris-Nice (03.03 - 10.03)

Vëlossport: Tirreno-Adriatico (04.03 - 10.03)

Vëlossport: Mailand-Sanremo (16.03)

Basketball: Coupe-Finallen an der Coque (16.03 - 17.03)

Futtball: Nations-League-Playoffs, Halleffinall Georgien - Lëtzebuerg (21.03)

Volleyball: Final Four Coupe (21.03 - 24.03)

Vëlossport: E3 Saxo Classic (22.03)

Dëschtennis: Eenzel-Championnat (23.03 - 24.03)

Vëlossport: Gent-Wevelgem (24.03)

Futtball: Nations-League-Playoffs, Finall Lëtzebuerg/Georgien - Griichenland/Kasachstan (26.03)

Vëlossport: A Travers la Flandre (27.03)

Vëlossport: Tour des Flandres (31.03)

Abrëll

Vëlossport: Paris-Roubaix Dammen (06.04)

Vëlossport: Paris-Roubaix Hären (07.04)

Vëlossport: Amstel Gold Race (14.04)

Volleyball: Start Finallserie Novotel League (14.04)

Vëlossport: Flèche Wallonne (17.04)

Basketball: Optakt vun den NBA-Playoffs (20.04)

Basketball: Start Finallserie LBBL (20.04 - 21.04)

Vëlossport: Léck-Baaschtnech-Léck (21.04)

Handball: Final Four Coupe an der Coque (25.04 - 28.04)

Fechten: Olympia-Qualifikatioun zu Déifferdeng (26.04 - 28.04)

Mee

Vëlossport: Giro d'Italia (04.05 - 26.05)

Automobilsport: Biergourse zu Eschduerf (04.05 - 05.05)

Dëschtennis: Start Finallserie Audi League (05.05)

Vëlossport: Flèche du Sud (08.05 - 12.05)

Futtball: Coupe-Finall (Hären) (09.05)

Liichtathletik: ING Nuetsmarathon (11.05)

Futtball: Finall Europa League zu Dublin an Irland (22.05)

Futtball: Finall Champions League vun den Dammen zu Bilbao a Spuenien (25.05)

Handball: Leschte Spilldag Axa League (25.05)

Futtball: Leschte Spilldag an der BGL Ligue (26.05)

Tennis: French Open zu Paräis (26.05 - 09.06)

Juni

Futtball: Finall Champions League zu London an England (01.06)

Basketball: Start NBA-Finals (06.06)

Liichtathletik: Europameeschterschaft zu Roum an Italien (07.06 - 12.06)

Futtball: Europameeschterschaft vun den Hären an Däitschland (14.06 - 14.07)

Vëlossport: Nationaalt Championnat am Zäitfueren (20.06)

Vëlossport: Nationaalt Championnat op der Strooss (22.06)

Liichtathletik: Nationaalt Championnat (28.06 - 30.06)

Vëlossport: Tour de France (29.06 - 21.07)

Triathlon: Ironman 70.3 zu Réimech (30.06)

Juli

Tennis: Wimbledon zu London (01.07 - 14.07)

Automobilsport: Rallye Lëtzebuerg (12.07 - 13.07)

Olympesch Summerspiller zu Paräis a Frankräich (Mam Patrizia van der Weken ass bis ewell eng Lëtzebuergerin qualifizéiert an och eng Damm an een Här dierfen am Vëlossport starten) (26.07 - 11.08)

August

Vëlossport: Tour de France Femmes (12.08 - 18.08)

Vëlossport: Vuelta à Espana (17.08 - 08.09)

Tennis: US Open zu New York (26.08 - 08.09)

Paralympesch Summerspiller zu Paräis a Frankräich (28.08 - 08.09)

September

Vëlossport: Europameeschterschaft op der Strooss zu Heusden-Zolder an der Belsch (11.09 - 15.09)

Vëlossport: Skoda Tour de Luxembourg (18.09 - 22.09)

Vëlossport: Weltmeeschterschaft op der Strooss zu Zürich an der Schwäiz (21.09 - 29.09)

Liichtathletik: Route de Vin (29.09)

Oktober

Triathlon: Ironman op Hawaii (26.10)

November

Tennis: WTA-Finals (03.11 - 10.11)

Tennis: ATP Finals zu Turin an Italien (10.11 - 17.11)

Automobilsport: WRC Rally: Lescht Course vun der Saison Rally Japan (21.11 - 24.11)

Handball: Europameeschterschaft vun den Dammen an der Schwäiz, Éisträich an Ungarn (28.11 - 15.12)

Dezember

Automobilsport: Formel 1: Lescht Course vun der Saison Grousse Präis vun Abu Dhabi (08.12)

Darts: Weltmeeschterschaft zu London (Start Mëtt Dezember)

Schisprangen: Start vun der Véierschanzentournée zu Oberstdorf (29.12)

Stand: 04. Januar 2024.

* Och dëst Joer ass RTL nees bei enger ganzer Partie Vëloscoursse live mat dobäi. Ënnert anerem bei de Klassiker a beim Tour de France.

** Déi komplett Formel-1-Saison kënnt Dir nees live op RTL ZWEE, op RTL.lu an op RTL Play suivéieren.