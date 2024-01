Dem Britt sinn am Duell géint de Jonas Forejtek zwee Sätz duergaange fir sech d'Victoire am Eenzel ze sécheren.

Am Kader vun de Luxembourg Open ass e Sonndeg zu Esch am nationalen Tenniszenter d'Finall am Eenzel gespillt ginn. Mat 6:4 a 6:4 konnt sech hei de Jacob Fearnley no enger gudder Stonn géint de Jonas Forejtek aus Tschechien duerchsetzen.

E Samschdeg hunn de Raphael Calzi an den Amaury Raynel sech an der Finall vum Dubbel misse geschloe ginn.