Souwuel den 1. FSV Mainz 05 wéi och den 1.FC Köln hu mat engem 1:1 e Samschdeg ee Punkt géint den Ofstig gesammelt.

Samschdeg

An der 1. däitscher Bundesliga stoung de Leandro Barreiro net vun Ufank un um Terrain. De Lëtzebuerger Nationalspiller gouf an der 78. Minutt agewiesselt a konnt den 1:1 géint Wolfsburg bis zum Schluss iwwert d'Zäit bréngen.

Beim 1:1 géint den Opsteiger aus Heidenheim stoung de Mathias Olesen net am Kader. An der Tabell steet den 1. FC Köln domat weider punktgläich mat de Mainzer op der 17. Plaz.

Fir de Florian Bohnert gouf et zum Start an dat neit Joer e Succès mat Bastia. Bei der 2:0-Victoire géint Angers war hie fir déi 90 Minutten am Asaz.

Fir de Maxime Chanot ass et an der Ligue 2 dogéint net sou gutt gelaf. Trotz engem tëschenzäitleche Gol zum 1:1 Ausgläich gouf et um Enn eng 1:3-Defaite géint Troyes, bei där de Lëtzebuerger Defenseur de komplette Match um Terrain stoung.