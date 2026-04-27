RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Dëschtennis-WM"Op d'WM goen, ass en Dram, deen an Erfëllung geet"

Bern Thill
D'Dammen- an d'Härennationalekippen huelen un den Dëschtennisweltmeeschterschaften zu London deel, déi en Dënschdeg wäerten ufänken. E Bléck op déi lescht Preparatiounen.
Update: 27.04.2026 12:58
© AFP (Archiv)

Viru Kuerzem stoungen d’Sarah de Nutte, d’Melisa an d’Enisa Sadikovic zesummen um Podium vun den nationalen Dëschtennismeeschterschaften. Virdrun hat d’Enisa géint seng Schwëster Melisa an der Halleffinall gewonnen an duerno huet dat jéngst vun de Schwëstere géint d’Sarah de Nutte an der Finale verluer.

Lescht Preparatioune fir d'Dëschtennis-WM zu London
D'Dammen- an d'Härennationalekippen huelen un den Dëschtennisweltmeeschterschaften zu London deel.

Net als Géignerinnen, mee als staarkt Team haten déi 3 op der Europameeschterschaft virun engem hallwe Joer d’Konschtstéck fäerdeg bruecht, fir sech ouni d’Ni Xia Lian fir d’Weltmeeschterschaft ze qualifizéieren.

D’Ni Xia Lian fiert mat deenen 3 op d’Weltmeeschterschaft, déi den 28. Abrëll ufänkt. E komplizéierte Broch vum Handgelenk hat déi 62 Joer al Topspillerin zu enger Paus vun engem Joer gezwongen. D’Motivatioun ass awer net verluer gaangen.

Wie sinn d'Géigner?

D’Ekippeweltmeeschterschaft zu London wäert bis den 10. Mee daueren. Am Grupp 10 treffen d'Dammen op Portugal, Barbados a Guatemala. D'Ekipp aus Mëttelamerika wäert en Dënschdeg um 17:00 Auer den éischte Géigner si vun de Lëtzebuerger Dammen.

D'Häre wäerten am Grupp 8 géint Kroatien, Serbien a Qatar spillen. Hir éischt Partie ass fir en Dënschdeg um 12:30 Auer géint Kroatien virgesinn.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.