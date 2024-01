De Weekend stoung an der griichescher Haaptstad de K1 Series A Tournoi um Programm, dem zweethéchsten Tournoi vum internationale Karateverband.

E Samschdeg hat sech d'Jenny Warling no fënnef Ronne mat enger staarker Leeschtung fir d'Finall qualifizéiert.

Fir d'Lëtzebuergesch Karateka gouf et do um fréie Sonndegmëtteg am decisive Match eng 0:3-Defaite géint d'Lokalmatadorin Maria Stoli. Domat schléisst d'Jenny Warling de K1 Series A Tournoi zu Athen op der zweeter Plaz of a kënnt um Enn mat enger gudder Sëlwermedail zréck op Lëtzebuerg.