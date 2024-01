D‘Roma huet sech vu sengem Trainer no zwee an engem hallwer Joer getrennt, dat huet de Veräin aus der italieenescher Haaptstad matgedeelt.

De Mourinho stoung d‘lescht Saison mat Roum an der Finale vun der Europa League an hat 2022 d‘Conference League gewonnen. Des Saison leeft et awer net wéi gewënscht an d'Roma steet just op Plaz 9 an der Serie A.