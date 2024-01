D’Joer 2023 hat mat engem Kräizbandrëss ugefaangen an doduerch ass d'Lëtzebuerger Karateka an der Weltranglëscht zréckgefall. Elo soll et nees no vir goen.

D'Jenny Warling ass nees fit a gräift nees un. Zu Athen a Griichenland huet si de leschte Weekend bei engem K1-Serie-A-Tournoi d'Sëlwermedail mat Heem bruecht. De richtegen Test waart awer den nächste Weekend zu Paräis op d'Lëtzebuerger Karateka. Mir waren d'Jenny Warling am Virfeld vun dësem Tournoi op en Training besichen.