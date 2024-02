Dat sot de Mansour Bahrami virum Tennis-Classics-Showmatch. De Reaktiounen no ze jugéieren, schéinen déi ronn 1.200 Spectateure sech amuséiert ze hunn.

Improvisatioun a Spontanitéit si grouss geschriwwen. De 67 Joer ale Bahrami ass weltwäit den absolutte Spezialist, wann et heescht Technik vum Feinste mat Showelementer ze mixen. Wann den Iraner, mat der franséischer Nationalitéit sech um Tennisterrain beweegt, a wann Applaus him an den Ouere kléngt, da consideréiert hie sech wéi de glécklechste Mënsch op der Welt. Wann dann och nach esou renomméiert Tennisspiller wéi den Tomy Haas, den David Ferrer an de Mats Wilander nieft, oder géigeniwwer him stinn, da ka scho bal näischt méi schif goen.

Interessanterweis war de Schweed wéineger nervös wärend senge 7 Grand Slam Victoirë wéi bei engem Showmatch.

De Mats Wilander hält sech mat 3 bis 4 Trainingsseancen an der Woch fit, wann de 59 Joer ale Schweed net grad als Tenniskommentator fir Eurosport ënnerwee ass. Him ass et och gelongen, fir mat engem spektakuläre Matchball den Tëppelchen op den I ze setzen. Allerdéngs e wéineger wichtege Schlag, wéi fréier zu Roland Garros.