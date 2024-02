An der däitscher Bundesliga stoung den 21. Spilldag um Programm, deen op en Neits vu Fan-Protester gepräägt war.

An den aneren europäesche Lige gouf et ënner anerem eng kloer Victoire fir Real Madrid, wärend Inter Mailand sech géint d'AS Roum duerchgesat huet.

Um Owend konnt Leverkusen sech am Spëtzematch géint Bayern München verdéngt mat 3:0 duerchsetzen. No enger ausgeglachener Ufanksphas konnt de Stanisic Leverkusen a Féierung schéissen. Dee vun de Bayern ausgeléinten Defenseur gouf um zweete Potto vergiess an huet de Ball just nach misse laanscht de Neuer kréien. Duerno huet d'Lokalekipp d'Kontroll vum Match iwwerholl an den Neuer e puer Mol gepréift, iwwerdeems d'Bayern kaum Occasiounen haten. No der Paus war et nees méi ausgeglach, ma d'Haushären hu mat hirer éischter Offensivaktioun duerch de Grimaldo erhéicht. Nodeems d'Bayern sech vum Réckschlag erholl hate konnte si méi Drock opbauen, dat awer dacks ouni geféierlech ze ginn. Och eng richteg Schlussoffensiv vum Rekordmeeschter hunn d'Leverkusener net zougelooss, an de Frimpong konnt souguer nach den 3:0 markéieren, nodeems den Neuer bei engem Corner mat no vir gaange war. D'Werkself verdeedegt domat d'Tabelleféierung an huet elo eng Avance vu 5 Punkten op d'Bayern, fir déi et déi drëtt Defaite vun der Saison war.

Leipzig ass och zu Augsburg net iwwert een 2:2 erauskomm. Nodeems d'Spectateuren an der éischter hallwer Stonn net vill Occasiounen ze gesi kruten, ass Augsburg dunn duerch den Tietz a Féierung gaangen. D'Leipziger Äntwert huet awer net laang op sech waarde gelooss, soudass den Openda an der 39. Minutt ausgläiche konnt. Am zweeten Duerchgang sinn d'Gäscht besser aus de Kabinne komm an hunn de Match mam éischten Ofschloss no der Paus duerch de Sesko gedréint. Ma béid Ekippe sollte sech duerch hir Effizienz auszeechnen, soudass och deen Avantage net laang hale sollt well den Demirovic no enger Stonn op 2:2 gestallt huet. An der 80. Minutt gouf et dunn no engem Foul vum Augsburger Golkipp Dahmen Eelefmeter fir RB, ma den Dahmen konnt säi Feeler nees guttmaachen a paréieren.

Bremen huet sech doheem misse mat 1:2 géint Heidenheim geschloe ginn. Heidenheim huet besser an de Match fonnt a louch no 18 Minutte no Goler vu Maloney a Beste scho mat 2:0 a Féierung. Bremen huet allerdéngs direkt eng Äntwert fonnt a konnt just eng Minutt drop duerch de Schmid verkierzen. D'Partie ass dunn e wéineg verflaacht an déi Bremer Offensiv huet bis zur zweeter Hallschent op sech waarde gelooss. An der Schlussphas huet d'Lokalekipp dunn op den Ausgläich gedréckt an och zweemol de Potto getraff, ma et sollt um Enn net duergoe fir nach ee Punkt zu Bremen ze halen. Den Opsteiger aus Heidenheim spréngt domat op Plaz 8 iwwerdeems Bremen mat engem Punkt manner op der 10. Plaz läit.

Frankfurt konnt och doheem géint Bochum net gewannen an huet um Enn 1:1 gläichgespillt. An enger animéierter Ufanksphas huet de Marmoush seng Faarwen no 14 Minutten a Féierung geschoss, ma just 3 Minutten drop ass dem Broschinski den Ausgläich gelongen. An der Suite war et een ausgeglachene Match, an deem déi Frankfurter awer déi besser Geleeënheeten op den nächste Gol haten. Um Enn sollt keng Ekipp méi richteg Gefor entwéckelen, soudass Frankfurt den erhoffte Befreiungsschlag net geléngt. Bochum bleift mat dësem 10. Gläichspill vun der Saison op Plaz 14.

Donieft konnt Union Berlin mat 1:0 géint Wolfsburg gewannen, wärend Borussia Mönchengladbach0:0 géint Darmstadt gespillt huet.

