An der Premier League konnte Manchester City a Liverpool souverän Victoire feieren.

An der Bundesliga konnt Leverkusen de Spëtzematch géint d'Bayern gewannen, wärend Augsburg a Leipzig sech d'Punkte gedeelt hunn.

Premier League

Manchester City - FC Everton 2:0

1:0 Haaland (71'), 2:0 Haaland (85')

Manchester City huet seng géint eng gutt organiséiert Defensiv vun Everton schwéier gedoen, fir geféierlech virun de Gol ze kommen. AM zweeten Duerchgang hunn d'Citizens ëmmer méi Weeër fonnt an no engem Corner war et den Haaland, deen um zweete Potto richteg stoung an d'Féierung markéiere konnt. Kuerz viru Schluss war et op en Neits den Norweger, dee fir d'Decisioun gesuergt huet, woumat Manchester City mat zwee Punkten an engem Match manner wéi Liverpool op Plaz läit.

FC Liverpool - FC Burnley 3:1

1:0 Jota (31'). 1:1 O'Shea (45'), 2:1 Diaz (52'), 3:1 Nunez (79')

Liverpool huet Burnley vun Ufank un dominéiert, huet awer am éischten Duerchgang wéineg Occasioune kreéiere kënnen. Dat sollt sech no der Paus änneren, soudass d'Reds keng Zweiwel opkomme gelooss hunn, wien als Gewënner vum Terrain sollt goen. Mat dëser Victoire verdeedegt d'Ekipp vum Jürgen Klopp d'Tabelleféierung, ma Manchester City kann duerch en Nodrosmatch awer nach laanschtzéien.

Tottenham Hotspur - Brighton & Hove Albion 2:1

0:1 Groß (17'), 1:1 Sarr (61'), 2:1 Johnson (90+7')

Serie A

Cagliari - Lazio Roum 1:3

0:1 Deiola (26', Selbstgol), 0:2 Immobile (49'), 1:2 Gaetano (51'), 1:3 Anderson (65')

AS Roum - Inter Mailand 2:4

0:1 Acerbi (17'), 1:1 Mancini (28'), 2:1 El Shaarawy (44'), 2:2 Thuram (49'), 2:3 Angeliño (56', Selbstgol), 2:4 Bastoni (90+3')

Nodeems Inter no engem Corner duerch den Acerbi den 1:0 markéiere konnt, huet de Mancini op der anerer Säit och per Kapp ausgeglach. An enger ausgeglachener Partie huet et dono ausgesinn, wéi wann et mat engem Gläichstand an d'Paus géif goen, ma den El Shaarawy konnt no engem Konter an der 44. Minutt op 2:1 stellen. D'Nerazzurri hunn awer direkt no der Paus duerch den Thuram nees ausgeglach, éier den Angeliño kuerz drop mat engem Selbstgol fir d'Mailänner Féierung gesuergt huet. D'Visiteuren sollten an der Suite kaum méi eng Occasioun fir d'Réimer zouloossen an de Bastoni huet an der Nospillzäit den Deckel dropgemaach. Inter bleift domadder ouni Auswäerts-Defaite dës Saison a läit mat engem Virsprong vu 7 Punkten un der Spëtzt.

Ligue 1

RC Lens - Racing Stroossbuerg 3:1

1:0 Wahi (16'), 2:0 Da Costa (30'), 2:1 Delaine (43'), 3:1 Sotoca (58')

Paris Saint-Germain - OSC Lille 3:1

0:1 Yazici (6'), 1:1 Ramos (10'), 2:1 Alexsandro (17', Selbstgol), 3:1 Kolo Muani (80')

Lille huet d'Lokalekipp am Parc des Princes fréi geschockt a konnt duerch de Yazici a Féierung goen. D'Äntwert vun de Paräisser huet allerdéngs net laang op sech waarde gelooss, soudass si a Persoun vum Ramos an der 10. Minutt no engem héije Ballgewënn egaliséiert hunn. De PSG sollt d'Partie souguer nach an der Ufanksphas dréinen, well den Alexsandro eng Flank onglécklech an den eegene Gol gelenkt huet. Lille ass du kaum méi geféierlech virun de Paräisser Gol komm, well d'Ekipp vum Luis Enrique Ball a Géigner gréisstendeels kontrolléiert huet. No staarker Viraarbecht vum Barcola huet de Kolo Muani de Match eng 10 Minutte viru Schluss entscheet. Fir de PSG, deen d'Liga dës Saison weider dominéiert, bleift et deemno bei just enger Defaite an der däitlecher Tabelleféierung, Lille kann dogéint um Sonndeg op Plaz 5 ofrutschen.

La Liga

Real Sociedad - CA Osasuna 0:1

0:1 Budimir (49')

Real Madrid - FC Girona 4:0

1:0 Vinicius (6'), 2:0 Bellingham (35'), 3:0 Bellingham (54'), 4:0 Rodrygo (61')

D'Madrilene sinn duerch de Vinicius mam éischten Ofschloss vum Match a Féierung gaangen. An der Suite huet Girona op Aenhéicht matgespillt an hat souguer méi de Ball, geféierlech Aktioune kruten d'Spectateuren op béide Säiten awer net vill ze gesinn. D'Lokalekipp huet dunn nees d'Kontroll iwwerholl, soudass de Bellingham no 35 Minutten erhéije konnt. Ouni de gespaarten Trainer Michel ass Girona och no der Paus géint eng staark Defense vum Real näischt agefall, ier de Bellingham mat sengem zweete Gol schonn no 54 Minutte fir d'Virentscheedung gesuergt huet. Kuerz drop huet de Rodrygo den Deckel endgülteg dropgemaach, woumat Real Madrid sech un der Spëtzt 5 Punkte vu Girona ofsetzt.

