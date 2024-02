Donieft konnt de Lovro Kos am Schisprange säin éischte Weltcup-Succès feieren.

Am Schi Alpin gouf et zu Bansko a Bulgarien beim Riseslalom eng nächste Victoire fir de Marco Odermatt. Souverän huet hie sech virum Alexander Steen Olsen aus Norwegen an dem Éisträicher Manuel Feller duerchgesat. Et ass déi 6. Riseslalom-Victoire vun der Saison fir den Odermatt an déi 9. um Stéck an där Disziplin, woumat hien de Rekord vum Alberto Tomba egaliséiert huet.

Bei den Damme gouf et iwwerdeems ee weidere Succès fir d'Lara Gut-Behrami. D'Schwäizerin ass beim Riseslalom am rumänesche Soldeu mat engem exzellenten zweeten Duerchgang vu Plaz 9 un d'Spëtzt gefuer. Mat enger Avance vu just 0.01 Sekonnen huet si sech um Enn virun der Neiséilännerin Alice Robinson duerchgesat. D'US-Amerikanerin A.J. Hurt huet de Podium mat engem Réckstand vu 15 Honnertstel komplettéiert.

Am Schisprangen zu Lake Placid an den USA konnt de Slowen Lovro Kos seng éischt Weltcup-Victoire feieren. De Japaner Ryoyu Kobayashi ass mat just 0,8 Punkte Réckstand op déi zweet Plaz komm, wärend de Marius Lindvik aus Norwegen et als Drëtten op de Podium gepackt huet.

Op der Biathlon-Weltmeeschterschaft zu Nove Mesto an Tschechien gouf et am Sprint bei den Hären en Triplé fir Norwegen. De Weltmeeschtertitel konnt de Sturla Holm Laegreid feieren, op d'Plazen 2 an 3 hunn et seng Landsmänner Johannes Thingnes Bø a Vetle Sjåstad Christiansen gepackt.