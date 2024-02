Bei den Dammen huet d'Julia Simon hir zweet Goldmedail gewonnen. Am Schi alpin gouf d'Kompetitioun vun de Männer wéinst dem Wieder ofgebrach.

Bei der Biathlon-WM zu Nove Mesto war de Johannes Thingnes Bö nees net ze stoppen. Den Norweeger koum an der Poursuite trotz dräi Strofronnen als Éischten an d'Zil a war den éischte vu fënnef Norweeger. Op de Podium koumen nach de Sturla Holm Laegreid an de Vetle Sjastad Christiansen. De Johannes Dale-Skjevdal an de Tarjei Bö hunn dat geniaalt Resultat vun Norwegen ofgeronnt.

Bei den Damme gouf et an der Poursuite nees eng Victoire fir Julia Simon. D'Franséisin hat schonn e Freideg de Sprint fir sech entscheet. An der Poursuite iwwer 10 Kilometer ass d'Simon no 29:54,80 iwwer d'Ligne d'arrivée gelaf an hat trotz engem Schéissfeeler eng komfortabel Avance op d'Lisa Vittozzi. D'Vittozzi an déi Drëttplacéiert Justine Braisaz-Bouchet aus Frankräich hu sech e spannende Kampf ëm Plaz 2 geliwwert. D'Italieenerin ass mat 46 Sekonne Réckstand op d'Gewënnerin an d'Zil komm, 3 Sekonne virun der zweeter Franséisin um Podium. Mam Sophie Chauveau huet sech eng weider Leeferin aus dem Hexagone an den Top 5 klasséiert.

Am Schisprangen zu Lake Placid an den USA gouf et eng weider Victoire vum Éisträicher Stefan Kraft, dee sech virum Philipp Raimund aus Däitschland an dem Sloween Lovro Kos duerchsetzt. De Raimund an de Kos haten um Enn déi selwecht Punktzuel, fir den Däitsche war et den éischte Podium a senger Karriär.

Am alpinne Schi huet sech d'Schweedin Swenn-Larsson de Slalom zu Soldeu (Andorra) ganz knapp d'Victoire virun der Kroatin Zrinka Ljutic (+ 0,35) geséchert. D'Swenn-Larsson louch schonn nom éischten Duerchgang vir, do nach virun der Amerikanerin Paula Moltzan (+ 0,14), a konnt hire Virsprong am zweeten Duerchgang verdeedegen. D'Moltzan huet hir zweet Plaz um Enn nach un d'Ljutic mussen ofginn a gouf mat engem Réckstand vun 0,83 Sekonnen Drëtt.

De Slalom vun den Hären zu Bansko (Bulgarien) gouf wéinst de schwierege Wiederkonditiounen ofgebrach. Domat gëtt d'Course net gewäert.