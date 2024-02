Am Stadion vun de Las Vegas Raiders kruten d'Kansas City Chiefs et an der Finall vun der NFL mat de San Francisco 49ers ze dinn.

1. Hallschent

Déi éischt 15 Minutte vun dëser Partie waren u sech an e puer Wierder ze resuméieren: Dominanz vun der Defense. Op béide Säite waren et d'Verdeedeger, déi absolut näischt zougelooss hunn, si hunn d'Géigner entweder zu Feeler a Fumbles gezwongen, oder se esou op Distanz gehalen, datt si hire Punter hu missten op den Terrain schécken.

49ers hunn den zweete Véierel awer besser ugefaangen an hu mat engem Fieldgoal 3 Punkten op d'Tafel bruecht. Hir Defense huet awer och an den nächste Spillzich gehalen an och d'Nerve behalen. Dat liicht anescht op der anerer Säit. D'Defense vun den Chiefs war och aktiv, huet awer duerch domm Fouls et de 49ers erméiglecht, séier iwwert d'Feld ze marschéieren a ronn 4 an eng Hallef Minutte virun der Paus hu si duerch en Trickspillzuch den éischten Touchdown vun dëser Partie markéiert. Sekonne virun der Paus hunn d'Chiefs op 3:10 aus hirer Vue verkierzt.

Usher a Co.

D'Show an der Paus vum Usher huet mat engem Spektakel, deen Ufank méi op Danz an Akrobatik gesat huet. Duerch de Gaaschtoptrëtt vum Alicia Keys ass d'Musek e bësse méi an de Vierdergrond geréckelt. No engem Kleederwiessel vum Haaptakt gouf et zum Ofschloss nach e klenge Medley vu scho méi laang bekannte Songs. Ënner anerem sinn nach de Will.I.Am, de Lil Jon an de Ludacris mat opgetrueden.

2. Hallschent

Chiefs hunn zwar mam Ball ugefaangen, mä et ass alles, wéi ideal gelaf. Als éischt verléiere si Yards an dono gehäit de Patrick Mahomes eng Interception, iwwregens déi éischt zanter 218 Passen an de Playoffs. Ma dëse Feeler huet de Superstar vun den Chiefs net aus der Rou bruecht, éischter de Contraire. Ganzer 9 Punkte konnt hie mat senger Ekipp am drëtte Véierel maachen an esou d'Féierung beim Stand vun 13:10 iwwerhuelen.

Mat nach 11 Minutten an 22 Sekonnen op der Auer hunn 49ers d'Partie nees gedréint a sech mat sechs Punkten, den Extrapunkt gouf geblockt, d'Féierung geholl. Knapp 6 Minutte viru Schluss hunn d'Chiefs nees duerch e Fieldgoal ausgeglach. Mat nach enger Minutt an 53 Sekonne op der Auer hunn d'49ers nees d'19:16-Féierung iwwerholl an de Patrick Mahomes mat sengen Chiefs krut nach eng Chance, fir d'Partie auszegläichen oder esouguer ze gewannen. Si sollte kuerz viru Schluss mat engem Fieldgoal d'Verlängerung erzwéngen.

Overtime

San Francisco huet mat hirem éischte Ballbesëtz 3 Punkten op d'Board bruecht an Kansas City huet domadder missten eppes maachen, fir nach an der Partie ze bleiwen. An et sollt hinnen och geléngen. Duerch en Touchdown hu si sech den Titel net just geséchert, mä en esouguer verdeedegt. Dat mat engem Score vu 25:22.