Op der Schwamm-WM am 50 Meter Baseng am Qatar kënnt de Rémi Fabiani iwwer 100 Meter Réck mat engem Chrono vu 56 Sekonnen an 21 Honnertstel op déi 32. Plaz.

E Freideg ass dann dem Fabiani säin Haapt-Rendez-vous iwwer 50 Meter Crowl. De Max Mannes huet bei senger wuel leschter WM iwwer 200 Meter Crowl no 1 Minutt 52 Sekonnen an 76 Honnertstel ugeschloen a bleift domat ronn 3 Sekonnen iwwert dem Lëtzebuerger Rekord vum Raphael Stacchiotti.