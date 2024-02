E Sonndeg ass an der Coque den nationalen Indoorchampionnat an der Liichtathletik.

Op den 800 Meter ass et dem Charline Mathias gelongen een neien nationale Rekord bei den Dammen opzestellen. Mat enger Zäit vun 2:01,82 konnt si sech an der Finall virum Vera Hoffmann an dem Carole Kill duerchsetzen. D'Coureusen op de Plazen Zwee an Dräi konnten hei iwwerdeems en neie perséinleche Rekord opstellen.

Fir de François Grailet ass et an der Finall vun den Hären bei den Hecken iwwer 60 Meter eng Victoire ginn. Mat enger Zäit vun 8,05 Sekonne konnt hie sech virum Claude Godart an dem André Passet behaapten.

Am Sprint iwwer 60 Meter huet sech dann d'Patrizia van der Weken mat engem Chrono vu 7,20 Sekonnen duerchgesat. D'Uyana Granger koum dobäi mat 8.06 Sekonnen op déi zweete Plaz, d'Noemi Damaso mat 8,09 Sekonnen op déi Drëtt. Op 50 Meter gouf et fir d'Patrizia van der Weken en neie perséinleche Rekord.