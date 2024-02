Out fir d’Dammennationalekipp am Dëschtennis op der Ekippe-WM zu Busan an Südkorea.

D'Ni Xia Lin, d'Sarah De Nutte an d'Tessy Gonderinger hu sech an der Nuecht an der Siechzéngtelsfinall 0-3 géint déi favoriséiert Portugisinne musse geschloe ginn.