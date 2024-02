Bei den Dammen ass d'Victoire iwwerdeems un d'Eva Pinkelnig gaangen.

Zu Oberstdorf an Däitschland konnt de Slowen Timi Zacj sech an enger spannender Kompetitioun am Schisprangen viru sengem Landsmann Peter Prevc duerchsetzen. Dem Prevc hunn um Enn 4,2 Punkte fir säi 24. Weltcup-Succès gefeelt, nodeems den Zacj sech mat Spréng iwwer 230 Meter 449,3 Punkte geséchert hat. De Stefan Kraft aus Éisträich huet et mat 440,3 Punkten op déi 3. Plaz gepackt.

Bei den Damme konnt d'Lokalmatadorin Eva Pinkelnig sech zu Hinzenbach an Éisträich iwwer d'Victoire freeën. Mat 243,1 Punkte konnt si sech knapp virun hirer Landsfra Jacqueline Seifriedsberger duerchsetzen. Komplettéiert gouf de Podium vum Katharina Schmid aus Däitschland.

Am Schi Alpin huet de Super G an Italien wéinst ze vill Neischnéi um Samschdeg missen ofgesot ginn.