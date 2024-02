Fir de Bob Bertemes ass et déi lescht Weltmeeschterschaft. No dëser Saison, hält de Bomm-Spezialist mat der aktiver Karriär op.

Beim groussen internationale Meeting an der Coque huet hien am Januar mat sengen 21,71 Meter awer gewisen, datt hien nach ëmmer seng Plaz an der Weltspëtzt huet.

Zu Glasgow fokusséiert hie sech awer net onbedéngt op d'Resultat. Am RTL-Interview huet den 31 Joer alen Athlet gesot, datt d'WM eng Tëschenetapp en Vue vun den Olympesche Spiller zu Paräis ass.