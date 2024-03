2022 war d'Vera Hoffmann schonns op den Outdoor-Weltmeeschterschaften zu Eugene an den USA mat dobäi. An elo och op der Indoor-WM zu Glasgow.

Iwwer 1.500 Meter hofft d'Athletin vum Celtic, eventuell an d'Finall ze kommen. Déi 12 Bescht kréien nämlech Punkten an der Weltranglëscht. An déi ass wichteg, fir nach eng Chance ze hunn, fir bei den Olympesche Spiller zu Paräis mat dobäi ze sinn.