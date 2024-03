E Freideg den Owend war ee Lëtzebuerger mat sengem Veräin am Ausland am Asaz. Zwee aner Spiller souzen de ganze Match op der Bänk.

An der Eredivisie an Holland huet den Yvandro Borges mat sengem Veräin Nijmegen mat 5:2 beim FC Volendam gewonnen. De Lëtzebuerger ass an der 73. Minutt ausgewiesselt ginn.

An der 2. Bundesliga huet St. Pauli auswäerts mat 1:3 géint Schalke de Kierzere gezunn. Den Danel Sinani souz bei der Néierlag vu sengem Veräin déi 90 Minutten iwwer op der Bänk. St. Pauli steet an der Tabell weider un der Spëtzt. Den HSV kéint mat enger Victoire allerdéngs de Retard op 4 Punkte reduzéieren.

An der 1. Liga a Polen huet Rzeszow mam Sébastien Thill mat 1:3 géint Miedz Legnica de Kierzere gezunn. De Lëtzebuerger huet de ganze Match duerchgespillt.