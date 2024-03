E Samschdeg ass et d'Suite vun der Liichtathletik-Indoor-WM zu Glasgow a Schottland.

D'Patrizia van der Weken huet sech e Samschdeg an der Mëttegstonn op der Liichtathletik-Indoor-WM zu Glasgow fir d'Halleffinallen iwwer 60 Meter qualifizéiert. D'Lëtzebuergerin ass am 7. a leschte Virlaf mat enger Zäit vu 7,12 Sekonnen déi Zweet ginn an huet sech domadder direkt fir déi nächst Ronn qualifizéiert. Mat hirem Chrono ass si nëmme knapp iwwert hirem nationale Rekord vu 7,09 aus dëser Saison bliwwen.

D'Halleffinallen iwwer 60 Meter si fir den Owend um 20.45 Auer eiser Zäit programméiert. D'Finall ass um 22.45 Auer Lëtzebuerger Zäit.

De François Grailet ass iwwer 60 Meter Hecken e Chrono vun 8,10 Sekonne gelaf an ass domadder kloer iwwert sengem nationale Rekord vu 7,73 Sekonne bliwwen. Mat där Zäit hat hie keng Chance op d'Halleffinallen. Fir de Lëtzebuerger ass et um Enn déi 37. Plaz ënnert 41 Konkurrenten.

De François Grailet ass am 1. Virlaf de 5. ginn. / © AFP

Um éischten Dag vun der Indoor-WM waren d'Vera Hoffmann an de Bob Bertemes am Asaz. Fir d'Vera Hoffmann ass et net duergaangen, fir sech fir d'Finall iwwer 1500 Meter ze qualifizéieren an de Bob Bertemes huet mat senger 12. Plaz am Bommstousse fir een historescht Resultat gesuergt.